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Видеофакт. Бегущего медведя заметили на трассе около Минска
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
«А я думал, в Беларуси медведей нет! Ух, красавчик», — комментирует видео автор.
По его словам, запись была сделана на МКАД-2 возле водохранилища Вяча.
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«А я думал, в Беларуси медведей нет! Ух, красавчик», — комментирует видео автор. По его словам, запись была сделана на МКАД-2 возле водохранилища Вяча. ...
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