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Француз и поляк не поделили трассу М1. Два человека получили серьезные травмы
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Архипова рассказала подробности:
— Сегодня ночью 37-летний житель Франции, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, двигался по трассе М1 Е30 Брест — Минск —граница Российской Федерации по направлению к Бресту. В деревне Перки Кобринского района он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем DAF c полуприцепом под управлением 38-летнего жителя Польши. В результате ДТП пассажиры автомобиля Volkswagen Transporter —9-летняя девочка, жительница Чеченской Республики, сидевшая на заднем правом сиденье, и ее 36-летний отец, сидевший на переднем правом сиденье, —получили серьезные травмы. Они были доставлены в травматологическое отделение Кобринской районной больницы. Известно, что отец и дочь ремнем безопасности пристегнуты не были.
По факту ДТП проводится проверка. Предварительная версия причины ДТП —переутомление водителя Volkswagen Transporter.
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Инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Архипова рассказала подробности: — Сегодня ночью 37-летний...
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