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Пограничники перекрыли канал незаконной миграции граждан Турции в Евросоюз через Беларусь

23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Изображение носит иллюстративный характер

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору, повторно. Установлено, что мужчина совместно с подельниками с мая по декабрь прошлого года предоставлял своим соотечественникам нелегальные услуги по незаконному въезду, пребыванию на территории Беларуси, а также последующему выезду в страны ЕС.

"Для осуществления своей преступной деятельности злоумышленники разработали целую логическую схему. Клиентов оформляли соучредителями зарегистрированной в Беларуси фирмы, что позволяло им легально въезжать в нашу страну и находиться в ней. На этих уже якобы законных основаниях последние и получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы. Все это делалось для выезда в страны Европейского союза", — поделились подробностями в ГПК.

Задержанный гражданин Турции в данный момент находится в ИВС ГУВД Мингорисполкома. За нарушение белорусских законов ему грозит от трех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без нее.

 
 
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Изображение носит иллюстративный характер В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершенную...
 
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