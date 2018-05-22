|
Синоптики: в конце рабочего дня среды ожидается ливень, возможен град
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
В некоторых районах при грозах пройдут сильные ливни, возможны град и шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15—20 метров в секунду.
Такая погода продержится до конца дня.
В четверг в нашей стране прогнозируется до +25 градусов. Днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых районах при грозах пройдут сильные ливни, возможны град и шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15—20 метров в секунду. Такая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)