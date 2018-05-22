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Самый богатый минчанин заработал в 2017 году 58,9 млн рублей
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Минчанину необходимо выплатить семь миллионов рублей подоходного налога.
Всего налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц в нынешнем году подали 11,7 тысячи жителей столицы. По итогам перерасчета поданных деклараций 7,8 тысячи человек необходимо выплатить подоходный налог в размере 36,4 миллиона рублей. 330 гражданам подоходный налог на общую сумму 993 тысячи рублей возвращен из-за предоставления налоговых вычетов.
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Минчанину необходимо выплатить семь миллионов рублей подоходного налога. Всего налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц в нынешнем...
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