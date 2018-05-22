За Брестскую Библию белорусский коллекционер запросил 150 тысяч долларов. Ищем дешевле?





В мире сохранилось 130 экземпляров Брестской Библии. По неофициальной информации, три из них — у коллекционеров в нашей стране. На призыв благотворительного фонда выкупить для Бреста полный экземпляр откликнулся пока только один. В кулуарах международной научно-практической конференции «Берестейские книгосборы», которая 23—25 мая проходит в Бресте, прозвучала цифра: 150 тысяч долларов. Такую сумму запросил коллекционер. По мнению участников конференции, реальная и приемлемая стоимость экземпляра Брестской Библии — 40—50 тысяч долларов.

Директор благотворительного фонда «Брест. 1000 лет» Наталья Антонюк не стала рассуждать на тему высокой стоимости, сославшись на конфиденциальность:

— Да, предложение есть, но по цене мы пока не договорились. Завтра будет заседание фонда, решим, покупать ли предложенную книгу или искать дальше. К финансированию общественность не привлекается, фолиант будет куплен за средства спонсоров — брестских предприятий и организаций.





Заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по науке Александр Суша считает, что важно не только вернуть Брестскую Библию в Брест, но и нужно быть готовыми подать фолиант как художественную ценность широкой общественности:

— Многое сделано. Брестская областная библиотека провела круглый стол. К 450-летию Брестской Библии эмальер Николай Кузьмич изготовил памятные медали. В Бресте установили памятник Брестской Библии. Через культурные образы идет популяризация — есть театральное переосмысление, проводятся выставки. Впереди, надеюсь, увековечение имени Николая Радзивилла Черного в названии одной из брестских улиц, стоит подумать над установкой памятного знака на месте, где была типография. Требует научного осмысления феномен Брестской Библии. На уровне Брестской области может быть сделано еще очень многое.

К слову, в фондах Брестской областной библиотеки имени М.Горького есть экземпляр Библии, восстановленный в 2003 году усилиями профессора Ягеллонского университета, директора издательства Collegium Columbinum Вацлава Валецкого и мецената Петра Кроликовского.

В 2014 году библиотека за бюджетные средства приобрела фрагменты фолианта: более 200 аутентичных страниц — со 121-й по 348-ю.