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Беларусь и Афганистан проведут переговоры по проекту соглашения о военно-техническом сотрудничестве
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.
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Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание. ...
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