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К Минску присоединили почти 160 гектаров территории Смолевичского района
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
К Минску присоединены 158,44 гектара земли, расположенной в Смолевичском районе Минской области. Из них 147,51 гектара — это участки Национального аэропорта, еще 10,93 гектара — земли Смолевичского лесхоза.
Согласно документу, эти земельные участки включены в территорию Октябрьского района столицы.
Указ вступает в силу после официального опубликования.
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К Минску присоединены 158,44 гектара земли, расположенной в Смолевичском районе Минской области. Из них 147,51 гектара — это участки Национального аэропорта, еще 10,93...
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