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Мощам святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны в Минске поклонились 16 тысяч человек
23.05.2018 18:04 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: сайт БПЦ
Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и с частицей мощей инокини Варвары в белорусскую столицу доставили из Нью-Йорка 19 мая. В Минске святыня находилась до 22 мая.
С 19 по 20 мая мощи разместили в Свято-Духовом кафедральном соборе, а потом — в Свято-Елисаветинском женском монастыре.
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Фото: сайт БПЦ Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и с частицей мощей инокини Варвары в белорусскую столицу...
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