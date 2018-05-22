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В Минске пьяный водитель с 5-летним ребенком в салоне выехал на встречную и столкнулся с трактором

23.05.2018 18:06 — Разное | Tut.by  
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23 мая в Минске нетрезвый водитель легковушки с ребенком в салоне не справился с управлением столкнулся с трактором. Подробности ДТП сообщает БЕЛТА.

В ГАИ Мингорисполокма сообщают, что авария произошла сегодня в 16.50 на улице Каменногорской.

— Водитель авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После он столкнулся с трактором, который косил траву. 5-летний сын водителя находился на переднем сиденье без детского кресла и не был пристегнут. Он с ушибами госпитализирован. У отца имеются явные признаки алкогольного опьянения, — сказали в ГАИ.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Сын водителя находился на переднем сиденье без детского кресла и не был пристегнут
 
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