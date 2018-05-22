В Минске пьяный водитель с 5-летним ребенком в салоне выехал на встречную и столкнулся с трактором

23 мая в Минске нетрезвый водитель легковушки с ребенком в салоне не справился с управлением столкнулся с трактором. Подробности ДТП сообщает БЕЛТА .

В ГАИ Мингорисполокма сообщают, что авария произошла сегодня в 16.50 на улице Каменногорской.

— Водитель авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После он столкнулся с трактором, который косил траву. 5-летний сын водителя находился на переднем сиденье без детского кресла и не был пристегнут. Он с ушибами госпитализирован. У отца имеются явные признаки алкогольного опьянения, — сказали в ГАИ.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.