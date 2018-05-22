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Об "IL Патио", "Печки-Лавочки" и Costa Coffee. Президент "Росинтера" рассказал о планах на Минск

23.05.2018 18:05 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минск приехал президент российского ресторанного холдинга «Росинтер», который управляет заведениями «Планета суши», «IL Патио», «Фрайдис» и «Шикари», Сергей Зайцев. Он рассказал о планах развития компании на белорусском рынке. Где заработает новый «IL Патио», почему закрылись «Печки-Лавочки» на проспекте и по какой причине в Минске не появилась британская сеть Costa Coffee — в материале.


Фото предоставлено компанией «Росинтер»

«Росинтер Ресторантс» — один из крупнейших ресторанных холдингов в России, основанный в 1990 году. На белорусский рынок этот игрок пришел еще в 1994-м. Тогда на проспекте заработал знаменитый «Іспанскi куток», на месте которого в 2000-х открылся «Фрайдис». Кроме того, российский холдинг контролирует в Минске заведения «Планета суши», «IL Патио», «Свои», «Свои-кофе» и «Шикари». Управление осуществляется через компанию «Белросинтер». «Росинтеру» в ней принадлежит более 90%, остальное — белорусским миноритариям.

По словам президента холдинга «Росинтер Ресторантс» Сергея Зайцева, за всю свою историю компания пережила несколько экономических кризисов. Последний был связан в числе прочего с западными санкциями против России. Но благодаря оптимизации бизнес-процессов с 2016 года холдинг снова начал показывать чистую прибыль. В 2017-м она составила 8,12 миллиона российских рублей.

— Второй год компания показывает положительную динамику, и мы уже думаем о движении вперед, — говорит Зайцев о планах, которые затронут и Беларусь.

Так, к осени в столице комплексно обновят «IL Патио» на Независимости, «Планету суши» на Ленина, а также в этом году откроют «IL Патио» в «Галерее Минск» на Победителей.

В пользу развития в нашем городе говорит и то, что, в отличие от «Росинтера», его белорусская «дочка» всегда была прибыльной. Даже в кризисные годы.

— А 2017 году товарооборот ["Белросинтера"] вырос примерно на 10 процентов. В условиях трудной экономики — это очень хороший результат. В этом году мы также ожидаем прирост выручки, — рассказывает Зайцев.


Фото предоставлено компанией «Росинтер»

Кроме того, при том же сроке окупаемости заведений, что и в российских регионах, инвестиции в Минске могут быть меньше. Так, при средней окупаемости до трех лет, вложения в ресторан могут оказаться менее стандартной тысячи долларов на квадратный метр.

— Это связано с тем, что в Беларуси есть хорошие производители мебели, деревянных изделий, а также хорошего уровня строители, у которых цены находятся на разумном уровне. И иногда у нас есть большое искушение, купить здесь и повезти туда (в Россию. — Прим. TUT.BY), — поясняет президент «Росинтера».

Поэтому в будущем россияне хотят иметь 10−12 точек в Минске, практически удвоив здесь свое присутствие. «Росинтер» также планирует развивать свои заведения в Беларуси по франшизе, предлагая ее местным бизнесменам. Это касается брендов «Планета суши», «IL Патио», «Шикари» и британского конкурента Starbucks — Costa Coffee.

Интересуемся, почему «Росинтер» сам не развивал Costa Coffee в Беларуси и есть ли это в планах? Но, как оказалось, дело в том числе в платежеспособности населения.

— Мы пока Costa Coffee развиваем в Москве, в Петербурге и в Казани. Всего около 35 кофеен. Сложно пока то, что мы получаем кофе с фабрики, которая расположена в центре Лондона. Мы его покупаем в фунтах, но из-за валютного курса чашка кофе получается очень дорогая. Мы сейчас делаем несколько тестов, как нам сделать, чтобы эта кофейня была доступна людям. И вот мы осенью придем к какому-то пониманию. Мы предлагали правообладателю всякие варианты. Например, построить фабрику в Москве и обжаривать кофе под их контролем. Это бы очень удешевило [чашку кофе], но пока не нашли рецепта, — объясняет Сергей Зайцев.

Зато в последние несколько лет холдинг открыл в Минске новые и обновил некоторые существующие заведения. Так, в городе заработала сеть «Шикари», обновился «IL Патио» на Сурганова, а вместо «Печки-Лавочки» на проспекте появилось кафе «Свои» с белорусской кухней. Более подробно Зайцев остановился на последнем.

— Сегодня «Свои» — это бренд страны, дань стране, в которой мы находимся. Хотя в странах, где мы присутствуем, у нас мало где есть рестораны национальной кухни. (…) Мы поменяли бренд «Печки-Лавочки» на бренд «Свои», потому что мы хотели донести, что мы свои, и гости для нас — тоже свои, — говорит российский топ-менеджер.

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Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, где заработает новый "IL Патио", почему закрылось "Печки-Лавочки" и почему не появилась британская сеть Costa Coffee.
 
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