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​«Минский диалог»: эксперты обсуждают, как не допустить новых международных конфликтов

23.05.2018 18:26 — Разное | ОНТ  
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Главная тема дня – форум «Минский диалог». Его работа продолжается в столице. Участники – эксперты из 50 стран. Они обсуждают, как не допустить новых международных конфликтов и сообща противостоять вызовам и угрозам.

Основной акцент – безопасности в Восточной Европе. От общего – к конкретным «болевым точкам», например, конфликту в Приднестровье и ситуации на Донбассе. И в эти минуты европарламентарии, учёные и дипломаты дискутируют о роли небольших государств в вопросе регионального спокойствия. Впрочем, лишь разговорами работа представительного форума не ограничится. Участники «Минского диалога» попытаются найти решения общеевропейских проблем.

Программа «Минского диалога» насыщенная. Намечены даже ночные сессии. Они пройдут не по стандартному принципу, когда высказанные идеи можно будет обнародовать, не называя автора. И такая форма наверняка поспособствует большей откровенности экспертов.

Подробности – в видеоинформации

 
 
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Участники – эксперты из 50 стран. Они обсуждают, как не допустить новых международных конфликтов и сообща противостоять вызовам и угрозам.
 
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