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В Каменной Горке Mercedes вылетел на газон и врезался в трактор: пострадал 5-летний ребенок
В Минске водитель на Mercedes, не справившись с управлением, выехал на газон и столкнулся с трактором. В результате ДТП пострадал 5-летний малыш. Подробности сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло около 16.50 по улице Каменогорской. Водитель 1986 года рождения, не справившись с управлением, через полосу встречного движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с трактором, который косил на газоне траву.
В результате ДТП пострадал находившийся в машине 5-летний ребенок — он госпитализирован с ушибами.
Как сообщает ГАИ, у водителя имеются явные признаки алкогольного опьянения.
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Мужчина управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.
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