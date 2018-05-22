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В Каменной Горке Mercedes вылетел на газон и врезался в трактор: пострадал 5-летний ребенок

23.05.2018 18:23 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель на Mercedes, не справившись с управлением, выехал на газон и столкнулся с трактором. В результате ДТП пострадал 5-летний малыш. Подробности сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ Минска

ДТП произошло около 16.50 по улице Каменогорской. Водитель 1986 года рождения, не справившись с управлением, через полосу встречного движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с трактором, который косил на газоне траву.


Фото: ГАИ Минска

В результате ДТП пострадал находившийся в машине 5-летний ребенок — он госпитализирован с ушибами.


Фото: ГАИ Минска

Как сообщает ГАИ, у водителя имеются явные признаки алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
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Мужчина управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения.
 
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