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Экс-тренер сборной России: Хватит тыкать пальцем в хоккеистов: "Надутые. Богатые. Непатриоты"

23.05.2018 18:12 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отсутствии в составе команды на ЧМ-2018 в Дании многих игроков НХЛ. На минувшем мировом форуме россияне впервые с 2013 года остались без медалей.


Фото с сайта khl.ru

— Я думаю, что тренерский штаб контактировал со всеми кандидатами. А если игрок не может ехать на турнир? Вообще, я не люблю слово «отказник», которое слышу все чаще. Если ты не построишь взаимоотношения с игроками, то будет очень сложно. А я всегда верю ребятам. И знаю, что они без причины ехать в сборную не откажутся. Это почетно. Но и ответственность. Для хоккеистов — возможность себя показать на мировой арене. Думаете, люди это не понимают? Но у одних — травма, и он под контрактом в НХЛ. У других нет контракта. У третьих — проблемы в семье. А я всегда говорил ребятам: «Мы на одной волне. Просто скажите мне правду. И я вас защищу перед общественным мнением». Не нужно никого насильно затаскивать в сборную.

— Даже Александра Радулова?

— Даже его. Лучше возьмите мальчишку вроде Владимира Ткачева. Пусть ошибается, но играет за сборную, растет в мастерстве. И я знаю Радулова — он никогда не отказывается просто так. Хватит тыкать пальцем в хоккеистов: «Надутые. Богатые. Непатриоты». Это время ушло. Теперь все едут в сборную России с гордостью. Но кто-то просто не может приехать, — сказал Быков.

 
 
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отсутствии в составе команды на ЧМ-2018 многих игроков НХЛ.
 
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