​Белорусские волейболистки обыграли представительниц Словакии в матче Евролиги

Женская сборная Беларуси по волейболу продолжает успешное выступление в Евролиге.

Сегодня на «Чижовка-Арене» наша команда одержала вторую победу. Со счётом 3:0 по партиям обыграны представительницы Словакии. В первом сете белоруски выиграли с преимуществом в два очка, во втором – нарастили перевес (25:19). Третья партия завершилась со счётом 25:20. Следующий матч в Евролиге сборная Беларуси вновь проведёт на домашней площадке – 26 мая против Испании.