​Белорусские учёные обсудили идеи новых проектов с коллегами из Китайской академии наук

Белорусско-китайский спутник, создание беспилотников, электромобилей. Учёные двух стран готовят новые совместные проекты. Идеи обсудили во время первого визита представительной делегации Китайской академии наук.

В её структуре – более сотни институтов в 30 провинциях и более 70 тысяч человек, а возглавляет её известный исследователь в области нанотехнологий. Особый интерес – к производству беспилотников и спутников, ведь буквально две недели назад китайские специалисты запустили первый в стране спутник для наблюдений за качеством воздуха, а накануне – аппарат для изучения «тёмной стороны» Луны.

Бай Чуньли, президент Китайской академии наук: «Я вижу, что у нас очень много общего с национальной академией наук Беларуси. У нас очень большой интерес и серьёзный потенциал в области изучения космоса. Наша академия создала инновационный центр, где уже было разработано 36 спутников. Нам также важна и коммерциализация проектов, потому так много точек соприкосновения, в том числе и в образовании».

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси: «У нас создан целый ряд таких структур совместно с Китаем, примерно около 20. Мы здесь хотели бы расширить наше сотрудничество, сформировать проекты, которые будут экономически выгодны обеим странам: наноматериалы, новейшие материалы, композиционные исследования, машиностроение, электротранспорт».

Ранее президент Китайской академии наук был избран одним из шести иностранных членов Национальной академии наук Беларуси. Сегодня в торжественной обстановке ему вручили диплом и нагрудные знаки. Обсуждение новых проектов между учёными двух стран продолжится уже в лабораториях и научных институтах.