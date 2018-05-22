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​Прогноз погоды на 24 мая

23.05.2018 18:48 — Разное | ОНТ  
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На северо-западе и юге России установилась аномально-тёплая погода, обновились температурные рекорды. У нас пока без аномалий: среднесуточная температура в пределах климатической нормы. При этом на большей части территории прошли кратковременные грозовые дожди.

К выходным погода улучшится. К нам смещается северный антициклон, по мере приближения он будет оттеснять зону дождей и гроз на юго-запад.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью в восточных районах, днём на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В утренние часы возможен слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается от +8°C до +14°C, в разгар дня воздух прогреется до +19°C… +25°C. Атмосферное давление существенно не изменится.

В пятницу ростом атмосферного давления погода начнёт улучшаться. Осадки возможны ночью (местами), а также днём (по юго-западу страны). Правда, они будут непродолжительные. В ночные часы прогнозируется +8°C… +15°C, максимальная температура днём ожидается 26°C.

И немного метеорекордов. Самым жарким этот день был в 2007 году. В Лельчицах синоптики зафиксировали +34°C. А вот в 1980 году в Брестской области 23 мая были довольно сильные заморозки. Под утро столбики термометров замерли на отметке -5°C. Самые сильные дожди шли в 1997 году в Лепеле.

В народном календаре сегодня Симонов день. Считалось, что в этот день нельзя работать. В старину 23 мая отмечали именины матушки-земли. На пашню не выходили, чтобы почва отдохнула. Дождь в этот день предвещал ненастное лето. Однако если во время дождя дует сильный ветер, это знак, что погода вскоре улучшится.

 
 
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К выходным погода улучшится. К нам смещается северный антициклон, по мере приближения он будет оттеснять зону дождей и гроз на юго-запад.
 
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