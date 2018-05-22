Восемь клубов из 27, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) показали наибольший рост в рейтинге КХЛ, который учитывает финансовые и спортивные результаты, сообщает пресс-служба соревнования.

"Рост показали 8 клубов из 27. Наибольший рост у "Трактора" (с 14 места на 10-е), "Спартак" (с 23-го на 17-е), "Амур" (с 25-го на 19-е). Клубы показали рост за счет улучшения спортивных показателей", - говорится в сообщении.

Снижение в рейтинге у 15 клубов из 27. Наибольшее - у рижского "Динамо" (с 18-го на 23-е), "Адмирал" и "Торпедо" потеряли по четыре и три позиции соответственно (спортивные достижения). У "Адмирала", "Слована" и "Торпедо" на позицию в рейтинге также повлияла несвоевременная оплата труда.

Возглавляет рейтинг петербургский СКА.