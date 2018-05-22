Беларусь и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии

Министерства энергетики Беларуси и Казахстана подписали в среду в Минске меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

"Меморандум предусматривает двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии", - сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Документ предполагает, в частности, обмен опытом в сфере разработки и принятия нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, необходимых для реализации проекта строительства атомной электростанции, а также по иным направлениям в области использования атомной энергии, обмен опытом по реализации ядерной энергетической программы.

Кроме того, в рамках меморандума планируется обмен опытом и сотрудничество в вопросах повышения уровня безопасности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, физической защиты таких объектов, а также ядерных материалов и источников ионизирующего излучения, контроля и мониторинга за выбросом радиоактивных веществ, лицензирования, стандартизации и иных методов управления в области использования атомной энергии.

Стороны также планируют проводить научно-технические исследования в сфере использования атомной энергии в мирных целях.

С белорусской стороны документ подписал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, с казахстанской - вице-министр энергетики Бахытжан Джаксалиев.