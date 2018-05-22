​Бурый медведь бегает под Минском: очевидец снял зверя на видео

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Видео бегающего под Минском бурого медведя выложил очевидец на своём канале на YouTube.

На кадрах видно, как медведь бежит вдоль трассы. Необычно то, что зверь замечен возле Минска, ведь, как правило, дикие животные не приближаются к людям, а тем более – к шумным трассам.

Неясно, что вынудило зверя выйти из леса.

Медведь в итоге скрылся среди деревьев, на этом ролик обрывается.