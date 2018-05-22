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Илья Ивашко вышел во 2-й раунд квалификации "Ролан Гаррос"
Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Илья Ивашко встречался с хорватом Виктором Галовичем (180) и победил в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:5).
Еще один белорус Владимир Игнатик (203) свой поединок 2-го круга квалификации проведет 24 мая против колумбийского теннисиста Сантьяго Хиральдо (312).
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд квалификации открытого чемпионата Франции.
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