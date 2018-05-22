Белорусский теннисист Илья Ивашко (119-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд квалификации открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Илья Ивашко. Фото: tennis.by

Сегодня Илья Ивашко встречался с хорватом Виктором Галовичем (180) и победил в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:5).

Еще один белорус Владимир Игнатик (203) свой поединок 2-го круга квалификации проведет 24 мая против колумбийского теннисиста Сантьяго Хиральдо (312).