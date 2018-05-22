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Белорусские волейболистки победили в ответной игре Словакию в Евролиге

23.05.2018 18:51 — Разное | Tut.by  
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Белорусские волейболистки в золотой Европейской лиге победили в ответной игре Словакию со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:20), передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Матч группы «С» на «Чижовка-Арене» завершился в трех партиях. Наиболее напряженным получился первый сет. Белоруски лидировали в счете 21:17, однако нападающая словацкой команды Николина Радосова провела несколько успешных атак, после которых гостьи перехватили инициативу. Надежный блок белорусок и ошибки словацкой сборной позволили команде Петра Хилько все же добиться успеха. Анна Гришкевич принесла победное очко хозяевам площадки в первой партии.

Белоруски продолжили уверенно подавать и надежно действовали в нападении.

Наиболее результативными игроками стали Анна Гришкевич и Анжелика Борисевич, в активе которых по 11 баллов. У словацкой команды выделялась в атаке Николина Радосова — 16 очков.

— Одним из залогов успеха в прошедшей встрече для нас стало удачное нападение и подача мяча. Белорусским волейболисткам удалось выбить словачек с приема мяча, в результате чего мы уверенно действовали на блоке. Проще было и пасующей Анастасии Шаш, которая провела хороший матч, грамотно вела нашу игру, — отметил главный тренер белорусок Петр Хилько.

В группе «С» сегодня состоится еще один матч. Волейболистки Чехии примут Испанию.

Выступление в Евролиге наша команда продолжит 26 мая. На площадке «Чижовка-Арены» подопечные Петра Хилько сыграют с соперницами из Испании.

Мужская сборная Беларуси сегодня в «Чижовка-Арене» сыграет с Хорватией (19.00). В составе соперников несколько игроков высокого европейского уровня, которые выступают в ведущих итальянских клубах.

 
 
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Белорусские волейболистки в золотой Европейской лиге победили в ответной игре Словакию со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:20).
 
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