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Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое

23.05.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Двое мужчин из Пинска рассказали о своём опыте работы на белорусских аккумуляторных заводах и о том, что их беспокоит.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55790.php

Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое

На производстве свинцовых аккумуляторов в Пинске. Фото abw.by

Результаты анализов - под секретом

Григорий К. работает на заводе по производству аккумуляторных батарей Exide Technologies в Пинске. Недавно пинчанин заметил, что состояние его здоровья ухудшилось, это он связывает с повышением уровня свинца в крови.

Мужчина встретился с корреспондентом Медиа-Полесья и рассказал некоторые вещи о производстве аккумуляторов, о технике безопасности, и о том, стоит ли строить подобные предприятия в Беларуси.

- Григорий, расскажите, о работе и о том, что Вас беспокоит?

- Работаю на заводе Exide Technologies в Пинске более трёх лет. Моя работа не связана непосредственно с производством аккумуляторов, но в цеху бывать приходится. В последнее время мои знакомые заметили, что в последнее время мне тяжело фокусировать внимание и запоминать информацию. Раньше такого не было. Я предположил, что это связано с уровнем накопления свинца в моём организме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55790.php

Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое

Фото иллюстрационное, abw.by

- Вы проверяли этот уровень?

- Его проверяют на нашем заводе каждый год. Прежде уровень свинца в моей крови был ниже природной нормы, но за два года он вырос в два раза, а за последние три месяца ещё на 15%. Конечно, до опасной дозы это далеко (она составляет 1 мг), но подозреваю, что мой организм очень чувствителен к свинцу. Кстати, мне не очень хотели отдавать результаты анализов, пришлось настойчиво просить.

- А где можно проверить содержание свинца в крови?

- В Беларуси эти анализы не делают, нет аппаратуры, способной выявить такую дозу свинца в крови. Частные лаборатории делают забор крови и отвозят пробы в Россию. По-моему, последний раз отправляли в Питер. (Оказалось, что такой анализ можно сделать в частных лабораториях. -  Прим. авт.).

- Как думаете, почему накопление свинца в Вашем организме возросло?

- Мне пришлось несколько раз в месяц заходить в цех, я был в защитном халате и маске. Не в самом цехе, где производится сборка пластин, но проходил через область их производства.

- Что можете сказать о самом производстве на заводе Exide Technologies в Пинске?

- Станки старые, но вытяжки есть и работают постоянно. Завод каждый день моется, даже офисы, рабочих заставляют надевать бахилы при входе в офис. Заставляют и самих людей мыться после смены.

Интересно, что место сборки аккумуляторов не изолировано, а цех очень большой. Получается, что на самой сборке рабочие в защите и респираторах, а через три метра уже просто в робах и марлевых повязках.

С моей точки зрения, к самой компании вопросов нет, трудовая дисциплина и техника безопасности поддерживается на уровне, но наши люди немножко расхлябанные, так что могут быть инциденты исполнителя.

- Не опасно ли расположение аккумуляторного завода в Пинске?

- Это промзона. Там всегда располагались различные предприятия. Но, чтобы сказать что-то конкретное, надо проводить замеры воздуха и почвы.

- Есть ли текучесть кадров на Пинском Exide Technologies?

- Ну, сейчас ситуация очень интересная, дело в том, что в Беларуси такой завод только один. Компания «Ай-Пауэр» строит новый завод под Брестом и переманивает квалифицированные кадры. А так, в Пинске практически нет предприятий с такой зарплатой, как на Exide Technologies, так что на вакантные места выстраиваются очереди.

- Что думаете о нашумевшем строительстве аккумуляторного завода в Брестской СЭЗ?

- Не знаю, какой будет завод «Ай-Пауэр» под Брестом. Нужна культура производства и технологии. Может, они там самые передовые будут, но то, что это производство опасное, несомненно.

- Какие Ваши дальнейшие шаги?

- Буду менять работу 100%, мне моё здоровье дороже.

Познань и Пинск. Заводы схожие, условия разные

Ещё один пинчанин Микола Литвин в группе Facebook «Брест против строительства завода свинцовых АКБ» подтверждает, что производство это опасное, и требует строжайшего соблюдения технологий и внимания к персоналу.

- Я работал на заводе «Полесские аккумуляторы» в Пинске. Дважды был в командировке в Познани (Польша) – завод “Centra” американского концерна EXIDE, который контролирует 33% рынка аккумуляторов в мире, – пишет Микола. - Завод в Познани находится в центре города, стоки сливают в реку Варту, приток Одера, так там такая чистая вода, что редкие виды рыб живут: форель, угорь.

В Пинске только сборка и зарядка аккумуляторов была, свинцовые пластины привозили из Польши. А вот в Польше был полный цикл производства, и их очистные сооружения занимали площадь большую, чем сами производственные помещения. 

СПРАВКА МП:

Завод «Полесские аккумуляторы» - первое предприятие в Беларуси, которое начало изготавливать аккумуляторные батареи торговой марки «Зубр» в 2000 году. Находилось оно на территории речного порта в Пинске. Предприятие развивалось, смогло привлечь стратегического инвестора американскую компанию EXIDE, которая стала соучредителем СП «Полесские аккумуляторы». В 2014 году на площадке в промзоне по улице Калиновского в Пинске открылся новый завод Exide Technologies с новым оборудованием.

- Руководство польского предприятия очень пеклось о защите окружающей среды и работников. На заводе Centra был очень жёсткий контроль за здоровьем рабочих – их проверяли периодически на содержание свинца в крови, и если он превышал допустимый, то рабочего переводили на другие работы (например, на склад) без потери заработка. На EXIDE любой случай производственного травматизма докладывается президенту компании.

Но, это там, а в Пинске это была проблема - в стране не оказалось ни методик, ни учреждений, которые могли бы проверить содержание свинца в крови, так пробы отвозили в Польшу. Но это было 10 лет назад, может, с тех пор, что и изменилось, – описывает ситуацию Микола.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55790.php

Уровень свинца в крови пинчанина вырос за два года вдвое

Уровень свинца в крови? Где узнать?

Корреспондент Медиа-Полесья попытался узнать, делают ли анализ крови на содержание свинца работникам 1AK-GROUP. Она занимается производством и дистрибуцией аккумуляторных батарей в Беларуси, а также является соучредителем завода по производству стартерных свинцово-аккумуляторных батарей СООО «Эксайдтехнолоджиес».

В1AK-GROUP входят завод по переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «Бит Сплав» в Белоозёрске и строящийся аккумуляторный завод полного цикла «Ай Пауэр» в СЭЗ Брест.

Также хотелось узнать, какова предельно допустимая доза опасного микроэлемента, и вообще можно ли такие анализы сделать в нашей стране.

Эти вопросы корреспондент МП дважды задал в специальном чате на официальном сайте компании. Консультант Светлана пообещала, что с корреспондентом свяжется пресс-служба, но этого не произошло.

Оказалось, что узнать, сколько свинца содержится в крови человека можно в двух частных медицинских компаниях, которые работают на территории Беларуси. В одной этот анализ стоит более 54 рублей, в другой более 9 рублей плюс надо оплатить отдельно процедуру забора крови.

СПРАВКА МП

Свинец считается канцерогенным веществом. Доза, которая превышает 1 мг, способна вызвать множество побочных эффектов, а при дозах, превышающих 10 мг, большинство случаев заканчивается летальным исходом.
Наиболее ранние токсические эффекты свинца проявляются в расстройствах центральной нервной системы. Чаще развивается астенический синдром, проявляющийся головными болями, повышенной утомляемостью, ухудшением памяти, часты проявления вегетативной дисфункции с преобладанием парасимпатического тонуса.

Свинец в крови также способен вызывать депрессию, из-за чего нарушаются мозговые процессы.

 
Теги: Брест
 
 
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