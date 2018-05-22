Парк Тысячелетия возводят в Бресте: масштабы хорошо видны с высоты - фото

Парк Тысячелетия готовят к 1000-летию города Бреста, которое как вы помните, мы будем праздновать в сентябре 2019 года. Уже сейчас можно оценить некоторые задумки, если взглянуть на местность с высоты птичьего полёта.











2 года назад тут были высажены деревья , а в этом году начали прокладывать коммуникации .







Городские власти зявляют, что уже через год, к празднованию юбилея города, этот парк построят.

















