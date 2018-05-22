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Парк Тысячелетия возводят в Бресте: масштабы хорошо видны с высоты - фото
23.05.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Парк Тысячелетия готовят к 1000-летию города Бреста, которое как вы помните, мы будем праздновать в сентябре 2019 года. Уже сейчас можно оценить некоторые задумки, если взглянуть на местность с высоты птичьего полёта.
2 года назад тут
Городские власти зявляют, что уже через год, к празднованию юбилея города, этот парк построят.
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Парк Тысячелетия готовят к 1000-летию города Бреста, которое как вы помните, мы будем праздновать в сентябре 2019 года. Уже сейчас можно оценить некоторые задумки, если...
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