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Новое пожарное депо строят в Южном городке, вид сверху - фото
23.05.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
В начале апреля 2018 года в Южном городке начали строить новое пожарное депо, которое должно обеспечить защиту всего Заречного микрорайона Бреста от ЧС.
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В начале апреля 2018 года в Южном городке начали строить новое пожарное депо, которое должно обеспечить защиту всего Заречного микрорайона Бреста от ЧС. Более...
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