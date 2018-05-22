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Выставка «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста» в Бресте

23.05.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 мая 2018 года Брестская областная организация БОКК и Брестская городская организация БОКК совместно с Брестским городским парком культуры и отдыха проводят выставку «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55784.php

Выставка «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста» в Бресте

Посетителями выставки станут учащаяся молодежь, подопечные территориальных центров социального обслуживания и другие посетители парка. 

В рамках выставки планируется размещение стенда и фото о деятельности волонтеров Красного Креста в регионах Брестской области, выставка информационных материалов. Посетителям парка будет предложена демонстрация услуг Красного Креста: парикмахерские услуги, аквагрим, работа волонтера-клоуна, угощение чаем, демонстрация приемов первой помощи. 

К участию в мероприятии приглашены наши партнеры: Клуб скандинавской ходьбы, Центр «Искусство йоги», которые продемонстрируют посетителям приемы здорового образа жизни. 

Наша цель - познакомить жителей города Бреста с услугами Красного Креста. 
Начало мероприятия – 26 мая в 12.00 

Краткая справка: 
Добровольное республиканское общественное объединение «Белорусское Общество Красного Креста» - общественное неправительственное объединение, имеющее уникальный статус, который обеспечивается Законом Республики Беларусь «О Белорусском Обществе Красного Креста» и узнаваемой эмблемой. 
БОКК как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными органами осуществляет мероприятия по охране жизни и здоровья населения, оказанию медико-социальной помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации и вооруженные конфликты. 

Теги: Брест
 
 
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26 мая 2018 года Брестская областная организация БОКК и Брестская городская организация БОКК совместно с Брестским городским парком культуры и отдыха проводят...
 
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