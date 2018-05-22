|
Выставка «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста» в Бресте
23.05.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
26 мая 2018 года Брестская областная организация БОКК и Брестская городская организация БОКК совместно с Брестским городским парком культуры и отдыха проводят выставку «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста».
Посетителями выставки станут учащаяся молодежь, подопечные территориальных центров социального обслуживания и другие посетители парка.
В рамках выставки планируется размещение стенда и фото о деятельности волонтеров Красного Креста в регионах Брестской области, выставка информационных материалов. Посетителям парка будет предложена демонстрация услуг Красного Креста: парикмахерские услуги, аквагрим, работа волонтера-клоуна, угощение чаем, демонстрация приемов первой помощи.
К участию в мероприятии приглашены наши партнеры: Клуб скандинавской ходьбы, Центр «Искусство йоги», которые продемонстрируют посетителям приемы здорового образа жизни.
Наша цель - познакомить жителей города Бреста с услугами Красного Креста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 мая 2018 года Брестская областная организация БОКК и Брестская городская организация БОКК совместно с Брестским городским парком культуры и отдыха проводят...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)