Выставка «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста» в Бресте

26 мая 2018 года Брестская областная организация БОКК и Брестская городская организация БОКК совместно с Брестским городским парком культуры и отдыха проводят выставку «Ярмарка услуг Белорусского Красного Креста».



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Посетителями выставки станут учащаяся молодежь, подопечные территориальных центров социального обслуживания и другие посетители парка.

В рамках выставки планируется размещение стенда и фото о деятельности волонтеров Красного Креста в регионах Брестской области, выставка информационных материалов. Посетителям парка будет предложена демонстрация услуг Красного Креста: парикмахерские услуги, аквагрим, работа волонтера-клоуна, угощение чаем, демонстрация приемов первой помощи.

К участию в мероприятии приглашены наши партнеры: Клуб скандинавской ходьбы, Центр «Искусство йоги», которые продемонстрируют посетителям приемы здорового образа жизни.

Наша цель - познакомить жителей города Бреста с услугами Красного Креста.

Начало мероприятия – 26 мая в 12.00



Краткая справка:

Добровольное республиканское общественное объединение «Белорусское Общество Красного Креста» - общественное неправительственное объединение, имеющее уникальный статус, который обеспечивается Законом Республики Беларусь «О Белорусском Обществе Красного Креста» и узнаваемой эмблемой.

БОКК как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными органами осуществляет мероприятия по охране жизни и здоровья населения, оказанию медико-социальной помощи, реагированию на чрезвычайные ситуации и вооруженные конфликты.