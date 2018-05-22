В Бресте состоится девятый ежегодный хэт турнир по алтимат фрисби SPRING BEACH HAT 2018

26-27 мая в Бресте на пляже Гребного канала (возле спасательной станции) пройдёт девятый ежегодный хэт турнир по алтимат фрисби SPRING BEACH HAT 2018 (Весенний пляжный хэт 2018). Организатором турнира традиционно выступает МОО “Алтимат фрисби клуб “Феникс”.



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Алтимат — командный вид спорта с летающим диском (фрисби). В 2015 году Всемирная федерация летающих дисков была признана Международным Олимпийским комитетом, и теперь алтимат имеет все шансы быть включенным в программу Олимпийских игр 2024.

Особенностью хэт турниров по алтимату является то, что команды формируются из зарегистрированных игроков случайным образом. Это делает турнир более увлекательным, помогая игрокам из разных городов и стран познакомиться и подружиться друг с другом.

В этом году в Весеннем пляжном хэте примут участие более 70 игроков из 13 городов Беларуси, Украины и России.

Расписание турнира:

26 мая, суббота 10.00 - 18.00

27 мая, воскресенье 10.00 - 16.30

Финал - 15.00

Награждение - 16.00