Автомобилист снял на видео бурого медведя недалеко от Минска





ИННА ВАЛЕВСКАЯ



Бегущий вдоль автотрассы бурый медведь попал в поле зрения случайного автомобилиста 22 мая: водитель снял косолапого на видео и выложил его в Интрнет на YouTube.

«А я думал, в Беларуси медведей нет! Ух, красавчик», — так водитель сопроводил свой видеоролик.

Кадры с бурым медведем были сняты недалеко от Минска – возле водохранилища Вяча.

В Беларуси обитает 100-110 особей бурого медведя, в Березинском биосферном заповеднике, где располагается наибольшая популяция хищника в Беларуси, по разным данным, живут от 25 до 35 этих животных.

