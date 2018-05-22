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Как увеличить прибыль: что (не) нужно для этого делать
23.05.2018 18:27 — Разное | ProBusiness
Как рассчитать, сколько нужно продавать, чтобы выйти на желаемую прибыль? Какие затраты считать постоянными, а какие переменными? За счет чего можно повысить выручку, а за счет чего делать это бесполезно? На эти вопросы в рамках образовательного проекта «Бери и делай!» ответил партнер и директор проектного офиса консалтинговой группы «Здесь и Сейчас» Егор Егорушкин.
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Как рассчитать, сколько нужно продавать, чтобы выйти на желаемую прибыль? Какие затраты считать постоянными, а какие переменными? За счет чего можно повысить...
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