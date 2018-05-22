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«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни
Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко возвращается на корты Roland Garros. Пять лет назад спортсменка дошла до полуфинала турнира.
Перед Открытым чемпионатом Франции по теннису Азаренко дала интервью Eurosport. Слова спортсменки приводит Белорусская теннисная федерация.
Виктория Азаренко отметила, что она очень счастлива играть на этом турнире, потому что перемены в жизни необходимы. Особенно, когда ты застрял на одном месте.
Напомним, что Виктория и ее сын Лео
Виктория Азаренко:
Теннисистка отмечает, что не хочет прогнозировать результаты, а пытается улучшать свою игру – это один из приоритетов для Азаренко.
Виктория Азаренко:
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«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни
Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко возвращается на корты Roland Garros. Пять лет назад спортсменка дошла до полуфинала турнира. Перед Открытым чемпионатом...
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