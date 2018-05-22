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«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни

23.05.2018 18:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко возвращается на корты Roland Garros. Пять лет назад спортсменка дошла до полуфинала турнира.

Перед Открытым чемпионатом Франции по теннису Азаренко дала интервью Eurosport. Слова спортсменки приводит Белорусская теннисная федерация.

Виктория Азаренко отметила, что она очень счастлива играть на этом турнире, потому что перемены в жизни необходимы. Особенно, когда ты застрял на одном месте.

Напомним, что Виктория и ее сын Лео не могли покинуть США из-за судебных тяжб спортсменки с экс-бойфрендом за право опеки над ребенком. Виктория долгое время не принимала участие в турнирах и находилась рядом с сыном.

«У меня сложился новый взгляд на многие вещи». Накануне Roland Garros Виктория Азаренко рассказала о переменах в жизни
Фото: instagram.com/vichka35

Виктория Азаренко:
Когда у меня появилась возможность играть турниры в Европе, я так обрадовалась. Это нечто совершенно иное. Перемены необходимы, особенно когда ты буквально застрял в одном месте. А затем ты буквально ощущаешь эти перемены и что-то новое – культуру, людей, местную кухню. Абсолютно всё кажется лучшим.

Теннисистка отмечает, что не хочет прогнозировать результаты, а пытается улучшать свою игру – это один из приоритетов для Азаренко.

Виктория Азаренко:
Теннис больше не самое важное в моей жизни, потому что у меня появился сын. О себе я тоже думаю в меньшей степени. На первом месте, конечно, ребенок. У меня сложился новый взгляд на многие вещи. Осознаешь, что жизнь – это нечто большее, чем теннисный матч. Однако это тоже остается важной частью тебя. Теннис является моей работой, и тем, что я люблю делать. Это то, чем я живу. У меня большие цели и желания. Я буду усердно работать, чтобы достичь этих результатов. Но вне корта сейчас у меня уже другие приоритеты.

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Новости Беларуси. Теннисистка Виктория Азаренко возвращается на корты Roland Garros. Пять лет назад спортсменка дошла до полуфинала турнира. Перед Открытым чемпионатом...
 
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