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Протест против проекта реформы по условиям найма госслужащих охватил 140 городов Франции

23.05.2018 18:12 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Разрушительный след оставили за собой протесты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протест против проекта реформы по условиям найма госслужащих охватил 140 городов Франции

Разбитые витрины и остановки, разбросанные покрышки и сожженные мусорные баки – такую картину можно наблюдать в 140 городах страны. Только в столице участие в манифестациях приняли 16 тысяч человек.

Протест против проекта реформы по условиям найма госслужащих охватил 140 городов Франции

Чтобы усмирить бунтующую толпу, правоохранителям пришлось пустить в ход водяные пушки, светошумовые гранаты и газ. Особо активных протестующих задержали. Их оказалось около 20.

Протест против проекта реформы по условиям найма госслужащих охватил 140 городов Франции

Акция проводилась в знак протеста против проекта правительственной реформы по условиям найма госслужащих.

 
 
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Новости Франции. Разрушительный след оставили за собой протесты во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разбитые витрины и остановки,...
 
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