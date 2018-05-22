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«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке

23.05.2018 18:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Герои среди нас. Житель Молодечно Петр Шманай недавно проявил мужество и неравнодушие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке

Сотрудник Молодечненской организации райгаза не прошел мимо нападения на женщину в городском парке.

«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке

Владимир Васильков, заместитель начальника Молодечненского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:
Вечером, в одном из парков нашего города случилось такое происшествие Незнакомый гражданин напал на женщину, ударил её бутылкой по голове, нанёс ещё несколько ударов и, после того как она упала, вырвал из её рук сумочку. Свидетелем данного происшествия оказался наш герой – Шманай Пётр Владимирович. Как он потом сам рассказывал, не думая ни о чём, просто догнал этого преступника, задержал его, привёл на место происшествия и удерживал до тех пор, пока не приехали сотрудники милиции.

«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке

Героический поступок Петра отметили в Молодечненском РОВД. За активную гражданскую позицию мужчину наградили грамотой и денежной премией. Кстати, в Молодечно подобный случай помощи ближнему – уже второй за 2018 год.

 
 
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Новости Беларуси. Герои среди нас. Житель Молодечно Петр Шманай недавно проявил мужество и неравнодушие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудник...
 
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