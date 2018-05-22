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«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке
Новости Беларуси. Герои среди нас. Житель Молодечно Петр Шманай недавно проявил мужество и неравнодушие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудник Молодечненской организации райгаза не прошел мимо нападения на женщину в городском парке.
Владимир Васильков, заместитель начальника Молодечненского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:
Героический поступок Петра отметили в Молодечненском РОВД. За активную гражданскую позицию мужчину наградили грамотой и денежной премией. Кстати, в Молодечно подобный случай помощи ближнему – уже второй за 2018 год.
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Новости Беларуси. Герои среди нас. Житель Молодечно Петр Шманай недавно проявил мужество и неравнодушие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудник...
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