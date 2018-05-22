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Владимир Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе
Новости Беларуси. Диалог между двумя союзами – Европейским и Евразийским экономическим – укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 23 мая на открытии в Минске масштабного экспертного форума заявил министр иностранных дел нашей страны. По мнению Владимира Макея, экономическое соперничество и торговые конфликты – классические причины обострения международных отношений. И прогресс в этом направлении способствовал бы развенчанию мифа о несовместимости европейской и евразийской интеграционных моделей.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
И обычно на площадках всем интересно услышать, что думают Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки и Брюссель. А вот нам важно приучить и самих себя, и международное сообщество, что голос наш – и белорусский, и других восточноевропейских стран – он важен по той простой, элементарной причине, что он соответствует нашим национальным интересам.
Большой политический марафон продлится в столице три дня. В центре внимания «Минского диалога» – глобальные проблемы международной безопасности.
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Новости Беларуси. Диалог между двумя союзами – Европейским и Евразийским экономическим – укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе,...
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