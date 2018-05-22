|
Указом Президента Беларуси изменены границы Минска и Смолевичского района
Новости Беларуси. Изменены границы Минска и Смолевичского района.
Об этом
Соответствующий Указ № 194 подписал Президент Беларуси.
В черту столицы были включены земельные участки площадью 158,44 га, расположенные в Смолевичском районе. В них входят земли республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск» (147,51 га), земли государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз» (10,93 га).
Данные земельные участки включаются в территорию Октябрьского района белорусской столицы в соответствии с Указом.
Он вступает в силу после официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изменены границы Минска и Смолевичского района. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Изменение границ связано с целью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)