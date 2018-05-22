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Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру

23.05.2018 17:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Два человека в реанимации. Такой результат ДТП, которое произошло накануне вечером вблизи деревни Гора Борисовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Там легковой автомобиль врезался в фуру с прицепом.

Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру

По предварительной версии, водитель грузовика внезапно притормозил и начал разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.

Пострадавших из легковушки пришлось доставать спасателям. У деревни Гора автомобиль врезался в фуру

Спасателям и медикам пришлось с помощью специальных инструментов доставать из автомобиля пострадавших пассажира и водителя. Мужчин госпитализировали. Водитель фуры не пострадал.

 
 
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Новости Беларуси. Два человека в реанимации. Такой результат ДТП, которое произошло накануне вечером вблизи деревни Гора Борисовского района, сообщили в...
 
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