​Удивительные снимки мышей-акробатов удалось сделать фотографу в Англии

Потрясающие фотографии показал английский фотограф Дин Мейсон, который смог запечатлеть мышей, демонстрирующих свои акробатические способности в момент, когда они балансируют на лютиках и одуванчиках.

Он всего лишь хотел сфотографировать крошечных существ в их повседневной жизни, однако получил гораздо больше.

Один грызун был замечен фотографом, когда высунул голову из одуванчика, а всё тело его было спрятано в семенах. Ещё одного удалось сфотографировать, когда тот на хвосте качался на стебле цветка, а остальные за ним наблюдали.

Дин признался, что его любимые снимки – это фото мышей, которые взбираются на лютики, чтобы собрать урожай, потому что здесь лучше всего видна акробатическая природа этих существ.