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«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»
Новости Беларуси. Бывший гендиректор «Беларусьфильма» подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уголовное дело возбуждено из-за фильма «С 8 марта, мужчины!» Лента, в которую Министерство культуры и национальная киностудия вложили по 500 тысяч долларов, не принесла ни копейки прибыли.
Почему? Расскажет корреспондент Татьяна Ревизоре.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Сюжетный вираж вокруг картины и сам мог бы потянуть на сценарий ленты. Правда, криминальной. Завязка – реорганизация отдела маркетинга национальной киностудии. Новые специалисты досконально изучили старые документы, в том числе совместные договоры прошлых лет. И здесь началось самое интересное.
Леонид Игрушин, начальник отдела маркетинга и реализации рекламы национальный киностудии «Беларусьфильм»:
Дальше к делу подключились оперативники и прокуратура. В отношении бывшего гендиректора «Беларусьфильма» возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
Впоследствии он, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключает договор с третьим лицом, также российским субъектом хозяйствования, на кинотеатральный показ указанного фильма на территории всего мира. В январе 2014 года подозреваемый подписывает дополнительное соглашение о передаче российским представителям исключительного права на фильм.
Оперативники отмечают: подозреваемый прекрасно знал, что права на ленту принадлежат Минкульту и перейдут к «Беларусьфильму» только с июля 2014 года. Прибыль от использования ленты должна была пойти на развитие фильмопроизводства. Своими действиями экс-руководитель нанес серьезный вред государственным и общественным интересам.
В российский прокат фильм вышел в 2014 году, а в наших кинотеатрах ленту так и показали. «Беларусьфильм» в списке производителей в титрах не указан.
Татьяна Ревизоре:
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«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»
Новости Беларуси. Бывший гендиректор «Беларусьфильма» подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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