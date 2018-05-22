ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

23.05.2018 18:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Бывший гендиректор «Беларусьфильма» подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено из-за фильма «С 8 марта, мужчины!» Лента, в которую Министерство культуры и национальная киностудия вложили по 500 тысяч долларов, не принесла ни копейки прибыли.

Почему? Расскажет корреспондент Татьяна Ревизоре.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Краеугольный камень запутанной истории – комедия «С 8 марта, мужчины!» За производство фильма взялись пять лет назад. Вложив по 500 тысяч долларов, Министерство культуры и «Беларусьфильм» подписали договор о совместном создании и использовании кинокартины. Вот только дальше дело на миллион долларов пошло совершенно иным ходом.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Сюжетный вираж вокруг картины и сам мог бы потянуть на сценарий ленты. Правда, криминальной. Завязка – реорганизация отдела маркетинга национальной киностудии. Новые специалисты досконально изучили старые документы, в том числе совместные договоры прошлых лет. И здесь началось самое интересное.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Леонид Игрушин, начальник отдела маркетинга и реализации рекламы национальный киностудии «Беларусьфильм»:
Был выявлен целый ряд проектов, где была не совсем доскональная отчетность либо ее не было вообще. Одним из таких фильмов был фильм «С 8 марта, мужчины!» Этот фильм один из самых, наверное, проблемных, потому что с белорусской стороны была вложена значительная сумма средств в производство, и в результате на сегодня окупаемость этого фильма – ноль. Это и вызвало самые большие вопросы, потому что, насколько мы узнали, этот фильм достаточно успешно прошел в прокате в России.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Дальше к делу подключились оперативники и прокуратура. В отношении бывшего гендиректора «Беларусьфильма» возбуждено уголовное дело. Руководителя подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси:
Бывший генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» от лица киностудии в 2013 году заключил договор на производство фильма «С 8 марта, мужчины!» с российским субъектом хозяйствования «Москит».

Впоследствии он, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключает договор с третьим лицом, также российским субъектом хозяйствования, на кинотеатральный показ указанного фильма на территории всего мира. В январе 2014 года подозреваемый подписывает дополнительное соглашение о передаче российским представителям исключительного права на фильм.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Оперативники отмечают: подозреваемый прекрасно знал, что права на ленту принадлежат Минкульту и перейдут к «Беларусьфильму» только с июля 2014 года. Прибыль от использования ленты должна была пойти на развитие фильмопроизводства. Своими действиями экс-руководитель нанес серьезный вред государственным и общественным интересам.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Сергей Мосин: «Обидно, что «Беларусьфильм» дивидендов никаких почему-то не получил»

В российский прокат фильм вышел в 2014 году, а в наших кинотеатрах ленту так и показали. «Беларусьфильм» в списке производителей в титрах не указан.

«Умышленно заключает договор с третьим лицом»: подробности об уголовном деле в отношении экс-главы «Беларусьфильма»

Татьяна Ревизоре:
Любопытный факт: по информации из интернета российская сторона заработала на фильме почти 3 миллиона долларов. То есть вложенные 500 тысяч россияне отбили с лихвой. Про белорусов так не скажешь: затратив миллион долларов, Минкульт и национальная киностудия не получили никакой прибыли. Вот такое кино.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бывший гендиректор «Беларусьфильма» подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илья Ивашко вышел во 2-й раунд квалификации "Ролан Гаррос"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика