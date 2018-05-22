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Белорусские просторы | Максим Микешин

23.05.2018 — Разное | Кировец  
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Звездное небо. Первые солнечные лучи. Невероятный закат. Шелест листьев. Гроза. Эти природные явления всегда восхищали людей, эти мгновения всегда наполнены особой атмосферой и вдохновением. Но запечатлеть их – дело не простое. Именно эти неуловимые моменты в своих работах старается передать фотограф Максим Микешин.

Имея техническое образование, Максим Микешин в свое время всерьез увлекся фотографией, его хобби постепенно вышло за рамки простого увлечения, стало новой профессией и призванием. Близкая Максиму Микешину тема — природа родного края. Его работы наполнены проникновенной красотой, которая вызывает самые высокие чувства. Служить природе, воспевать ее — именно так называет автор свое увлечение пейзажным фото — не бремя. Это радость, которая живет в человеке, богатство, которое всегда с тобой.

«Природу люблю снимать больше чем людей. Может потому, что это доставляет умиротворение и так как я по своей профессии больше работаю с людьми – меня больше тянет к природе».

Идеи работ рождаются в голове. Затем наступает ожидание, когда настанет лучший момент, чтобы сделать снимки. Иногда ради снимка Максим рискует как техникой, так и своим здоровьем. Например, фотография с молнией сделана во время грозы прямо с балкона квартиры. «Тогда молния ударила в радиусе километра, от ее удара был такой взрыв, что сложно представить», – рассказал фотограф. 

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

Белорусские просторы | Максим Микешин

https://belarus24.by

https://vk.com/m.mikeshin

 
 
 
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Звездное небо. Первые солнечные лучи. Невероятный закат. Шелест листьев. Гроза. Эти природные явления всегда восхищали людей, эти мгновения всегда...
 
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