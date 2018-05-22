В Гродно придумали как Августовский канал станет популярным

Пройдет фестиваль национальных игр. Кроме того, обсуждалась идея организовать фестиваль «Пивная миля».





Наконец-то Августовский канал станет популярным: в Гродно придумали проводить там Beer-старты в рамках «Пивной мили»









отмечает «Гродненская правда». Теперь же точно стало известно, что beer-старты на «Пивной миле» пройдут на Августовском канале. Правда, с возрастным ограничением 18+. Скандинавы придумали особую ходьбу, немцы – «Октоберфест», а гродненцы решили все это соединить и щедро приправить национальным колоритом. Что получилось? Необычные соревнования по ходьбе с пивом пройдут 3 июня. Дистанция – миля. Кто не знает, это 1600 метров,«Гродненская правда».





Эпитет «необычные» соревнования заслужили по нескольким причинам. В них сразу отказались от палок, ведь задача – идти, «весело покачивая бедрами». Если не в курсе, как это, не отчаивайтесь, всех научат и все объяснят.





По ходу преодоления трассы предусмотрены несколько препятствий, своего рода пит-стопов. Идущих будут встречать девушки в национальных костюмах, угощая пивом разных стран.





Победителей на финише определят в нескольких номинациях, от «самого быстрого» участника до «самого веселого». А в том, что будут веселые, сомневаться не приходится.



