ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно придумали как Августовский канал станет популярным

23.05.2018 19:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Планируют проводить Beer-старты в рамках «Пивной мили». 3 июня на Августовской канале пройдут мероприятия третьего дня фестиваля национальных культур. Планируется, что тут будут представлены некоторые национальные подворья, в том числе белорусское, литовское, украинское, польское и другие.

Пройдет фестиваль национальных игр. Кроме того, обсуждалась идея организовать фестиваль «Пивная миля».

Наконец-то Августовский канал станет популярным: в Гродно придумали проводить там Beer-старты в рамках «Пивной мили»


Теперь же точно стало известно, что beer-старты на «Пивной миле» пройдут на Августовском канале. Правда, с возрастным ограничением 18+. Скандинавы придумали особую ходьбу, немцы – «Октоберфест», а гродненцы решили все это соединить и щедро приправить национальным колоритом. Что получилось? Необычные соревнования по ходьбе с пивом пройдут 3 июня. Дистанция – миля. Кто не знает, это 1600 метров, отмечает «Гродненская правда».

Эпитет «необычные» соревнования заслужили по нескольким причинам. В них сразу отказались от палок, ведь задача – идти, «весело покачивая бедрами». Если не в курсе, как это, не отчаивайтесь, всех научат и все объяснят.

По ходу преодоления трассы предусмотрены несколько препятствий, своего рода пит-стопов. Идущих будут встречать девушки в национальных костюмах, угощая пивом разных стран.

Победителей на финише определят в нескольких номинациях, от «самого быстрого» участника до «самого веселого». А в том, что будут веселые, сомневаться не приходится.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируют проводить Beer-старты в рамках «Пивной мили». 3 июня на Августовской канале пройдут мероприятия третьего дня фестиваля национальных культур. Планируется,...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Удивительные снимки мышей-акробатов удалось сделать фотографу в Англии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика