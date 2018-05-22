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В Гродно придумали как Августовский канал станет популярным
Планируют проводить Beer-старты в рамках «Пивной мили». 3 июня на Августовской канале пройдут мероприятия третьего дня фестиваля национальных культур. Планируется, что тут будут представлены некоторые национальные подворья, в том числе белорусское, литовское, украинское, польское и другие.
Пройдет фестиваль национальных игр. Кроме того, обсуждалась идея организовать фестиваль «Пивная миля».
Наконец-то Августовский канал станет популярным: в Гродно придумали проводить там Beer-старты в рамках «Пивной мили»
Теперь же точно стало известно, что beer-старты на «Пивной миле» пройдут на Августовском канале. Правда, с возрастным ограничением 18+. Скандинавы придумали особую ходьбу, немцы – «Октоберфест», а гродненцы решили все это соединить и щедро приправить национальным колоритом. Что получилось? Необычные соревнования по ходьбе с пивом пройдут 3 июня. Дистанция – миля. Кто не знает, это 1600 метров,
Эпитет «необычные» соревнования заслужили по нескольким причинам. В них сразу отказались от палок, ведь задача – идти, «весело покачивая бедрами». Если не в курсе, как это, не отчаивайтесь, всех научат и все объяснят.
По ходу преодоления трассы предусмотрены несколько препятствий, своего рода пит-стопов. Идущих будут встречать девушки в национальных костюмах, угощая пивом разных стран.
Победителей на финише определят в нескольких номинациях, от «самого быстрого» участника до «самого веселого». А в том, что будут веселые, сомневаться не приходится.
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Планируют проводить Beer-старты в рамках «Пивной мили». 3 июня на Августовской канале пройдут мероприятия третьего дня фестиваля национальных культур. Планируется,...
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