Штормовое предупреждение: в Беларуси сегодня вечером ожидаются грозы и град





По прогнозам метеорологов, сегодня стоит ожидать сильные дожди. Впрочем, несмотря на это, весь день нас ждет теплая погода – до 23 градусов выше нуля, пишет Белта. В отд ельных регионах пройдут грозы, ожидается усиление ветра порывами до 20 м/c, а также град. Именно это и стало причиной объявления оранжевого уровня опасности.

Дождливая погода сохранится до конца недели. В четверг прогнозируется до 21 градуса тепла, в пятницу – до 23 градусов со знаком "+". ﻿