ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крым передал в федеральную собственность землю острова Тузла, через который проходит мост

23.05.2018 19:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Совет министров Крыма постановил передать из собственности региона в собственность РФ два земельных участка площадью около 308,2 тыс. и 55,6 тыс. кв. м в районе острова Тузла, через которую проходит мост через Керченский пролив.

"Принять безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь в федеральную собственность земельные участки. (. . .) Установить, что право федеральной собственности на земельные участки возникает со дня утверждения акта приема-передачи", - говорится в распоряжении крымского правительства.

Оба участка передаются с формулировкой - под объект "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", говорится в приложении к документу.

Представитель ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора (заказчик строительства Крымского моста) сообщил "Интерфаксу", что процедура передачи земли в собственность РФ стандартна в рамках реализации проектов федерального значения на территории России. "Земли под объектами федерального значения относятся к собственности Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

"По всем земельным участкам на территории острова Тузла, которые ранее находились в собственности города Керчь и республики Крым, приняты необходимые распорядительные акты Совета министров Крыма и министерства имущественных и земельных отношений Крыма о передаче в собственность Российской Федерации", - отметил представитель ФКУ Упрдор "Тамань".

Административно Тузла продолжает оставаться территорией Керчи, добавил он.

Как сообщалось, ранее в апреле 2018 года Совмин Крыма передал часть острова Тузла - более 6,5 тыс. кв. м - под строительство моста.

Тузла - песчаный остров площадью 3,5 кв. км, длиной от 5 до 6,5 км и шириной около 0,5 км в Керченском проливе. Он находится между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.

Остров получил известность в 2003 году после начала территориального спора между Украиной и Россией из-за права собственности на Тузлу. Крым вошел в состав России в марте 2014 года, таким образом для РФ вопрос принадлежности Тузлы снят.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил Керченский и Таманский полуостровы. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года. Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Участок дороги находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров Крыма постановил передать из собственности региона в собственность РФ два земельных участка площадью около 308,2 тыс. и 55,6 тыс. кв. м в районе острова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выпускные вечера в Беларуси пройдут "за закрытыми дверями"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика