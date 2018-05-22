Крым передал в федеральную собственность землю острова Тузла, через который проходит мост

Совет министров Крыма постановил передать из собственности региона в собственность РФ два земельных участка площадью около 308,2 тыс. и 55,6 тыс. кв. м в районе острова Тузла, через которую проходит мост через Керченский пролив.

"Принять безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь в федеральную собственность земельные участки. (. . .) Установить, что право федеральной собственности на земельные участки возникает со дня утверждения акта приема-передачи", - говорится в распоряжении крымского правительства.

Оба участка передаются с формулировкой - под объект "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив", говорится в приложении к документу.

Представитель ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора (заказчик строительства Крымского моста) сообщил "Интерфаксу", что процедура передачи земли в собственность РФ стандартна в рамках реализации проектов федерального значения на территории России. "Земли под объектами федерального значения относятся к собственности Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

"По всем земельным участкам на территории острова Тузла, которые ранее находились в собственности города Керчь и республики Крым, приняты необходимые распорядительные акты Совета министров Крыма и министерства имущественных и земельных отношений Крыма о передаче в собственность Российской Федерации", - отметил представитель ФКУ Упрдор "Тамань".

Административно Тузла продолжает оставаться территорией Керчи, добавил он.

Как сообщалось, ранее в апреле 2018 года Совмин Крыма передал часть острова Тузла - более 6,5 тыс. кв. м - под строительство моста.

Тузла - песчаный остров площадью 3,5 кв. км, длиной от 5 до 6,5 км и шириной около 0,5 км в Керченском проливе. Он находится между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.

Остров получил известность в 2003 году после начала территориального спора между Украиной и Россией из-за права собственности на Тузлу. Крым вошел в состав России в марте 2014 года, таким образом для РФ вопрос принадлежности Тузлы снят.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил Керченский и Таманский полуостровы. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года. Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Участок дороги находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань".