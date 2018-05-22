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Экс-премьер Македонии Груевский приговорен к двум годам тюрьмы
Суд в Скопье в среду приговорил бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевского к двум годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью, сообщают македонские СМИ.
Следствие выявило, что Н.Груевский приобрел для личного пользования автомобиль марки Mercedes стоимостью 600 тыс. евро на государственные средства.
Судья Добрила Кацарска заявила в суде, что подсудимый "ввел в заблуждение и насмеялся над гражданами страны", так как был обязан уведомить об этом приобретении.
В рамках данного дела был также осужден сотрудник министерства внутренних дел Македонии Джоко Поповский, он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы за его роль в этом деле.
С обвинениями в злоупотреблении полномочиями также столкнулась бывшая глава МВД Гордана Янкуловская.
Н.Груевский занимал пост премьер-министра Бывшей югославской республики Македония с августа 2006 года по январь 2016 года, до того как стал премьером, возглавлял македонский Минфин.
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Суд в Скопье в среду приговорил бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевского к двум годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью,...
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