Иранские военные заявили, что США потерпят поражение в случае нападения на их страну

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что в случае, если США атакуют Иран, они потерпят поражение подобно бывшему президенту Ирака Саддаму Хуссейну.

"Американские лидеры получили это сообщение, что если они нападут на Иран, их ждет участь Саддама Хусейна", - говорится в заявлении элитной гвардии, озвученном государственным телевидением Ирана.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и начале процесса восстановления санкций против Тегерана. На этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил в фонде Heritage Foundation, что американская администрация введет в отношении Ирана беспрецедентные санкции. Власти Ирана подвергли критике обещание США ввести против Тегерана "беспрецедентные санкции" и призвали европейские державы активизировать усилия по сохранению сделки по иранскому атому.