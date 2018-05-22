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Иранские военные заявили, что США потерпят поражение в случае нападения на их страну
Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что в случае, если США атакуют Иран, они потерпят поражение подобно бывшему президенту Ирака Саддаму Хуссейну.
"Американские лидеры получили это сообщение, что если они нападут на Иран, их ждет участь Саддама Хусейна", - говорится в заявлении элитной гвардии, озвученном государственным телевидением Ирана.
8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и начале процесса восстановления санкций против Тегерана. На этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил в фонде Heritage Foundation, что американская администрация введет в отношении Ирана беспрецедентные санкции. Власти Ирана подвергли критике обещание США ввести против Тегерана "беспрецедентные санкции" и призвали европейские державы активизировать усилия по сохранению сделки по иранскому атому.
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Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что в случае, если США атакуют Иран, они потерпят поражение подобно бывшему президенту Ирака Саддаму...
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