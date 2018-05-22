Антивандальные тренажеры — «зожный» тренд в Беларуси: их устанавливают в парках и на набережных, во дворах школ и домов. Александр Сергиенко, один из основателей молодежной федерации воркаута Беларуси, рассказал GO.TUT.BY о том, кому и как на них следует заниматься — и получится ли накачать «большую бицуху».

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Кому подойдут уличные тренажеры

Александр Сергиенко говорит, что ни он, ни его коллеги из федерации воркаута на таких тренажерах регулярно не занимаются: выбирают специализированные воркаут-площадки.

— Уличные тренажеры подойдут совсем новичкам. А еще они нравятся пожилым, и это очень важно. Душа радуется, когда видишь тренирующихся бабушек и дедушек, — улыбается Александр.

То есть накачать «большую бицуху» не получится — но для самого раннего этапа тренировок тренажеры пригодятся.

На что надо обращать внимание, прежде чем заниматься

— Многое зависит от того, насколько качественно изготовлен сам тренажер. Я не раз сталкивался с подобного плана тренажерами — и немногие из них были надлежащего качества. Когда приступаешь к выполнению упражнений, а тренажер начинает шататься и скрипеть, то желание продолжать тренировку пропадает, — предупреждает Александр.

Для тренировки мы выбираем площадку у 36-й гимназии. Тренажеров тут десять, закреплены они хорошо, да еще под навесом — но парочку Александр сразу исключает. Например, тренажером «Шаговый» пользоваться так легко, что на тренировку это не очень-то и похоже. А на тренажере «Круговые движения (твистер)» поворачивать корпус лучше поаккуратнее — недолго и мышцы пресса потянуть.

Как тренируемся

Сам Александр разминается 5−10 минутами прыжков на скакалке. Если скакалки нет, можно пробежаться километр-полтора. После делаем легкие «школьные» упражнения на разминку — от шеи до стоп: крутим головой, делаем махи руками, наклоны корпуса и т.д.

Для тренировки Александр выбрал шесть тренажеров. Сначала работаем с мышцами пресса, потом спины. Выполняем упражнения для рук, заканчиваем тренировкой ног.

В конце тренировки — десять минут растяжки.