ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показываем тренировку на уличных тренажерах для новичков. Получится ли накачать "большую бицуху"?

23.05.2018 20:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Антивандальные тренажеры — «зожный» тренд в Беларуси: их устанавливают в парках и на набережных, во дворах школ и домов. Александр Сергиенко, один из основателей молодежной федерации воркаута Беларуси, рассказал GO.TUT.BY о том, кому и как на них следует заниматься — и получится ли накачать «большую бицуху».

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Кому подойдут уличные тренажеры

Александр Сергиенко говорит, что ни он, ни его коллеги из федерации воркаута на таких тренажерах регулярно не занимаются: выбирают специализированные воркаут-площадки.

— Уличные тренажеры подойдут совсем новичкам. А еще они нравятся пожилым, и это очень важно. Душа радуется, когда видишь тренирующихся бабушек и дедушек, — улыбается Александр.

То есть накачать «большую бицуху» не получится — но для самого раннего этапа тренировок тренажеры пригодятся.

На что надо обращать внимание, прежде чем заниматься

— Многое зависит от того, насколько качественно изготовлен сам тренажер. Я не раз сталкивался с подобного плана тренажерами — и немногие из них были надлежащего качества. Когда приступаешь к выполнению упражнений, а тренажер начинает шататься и скрипеть, то желание продолжать тренировку пропадает, — предупреждает Александр.

Для тренировки мы выбираем площадку у 36-й гимназии. Тренажеров тут десять, закреплены они хорошо, да еще под навесом — но парочку Александр сразу исключает. Например, тренажером «Шаговый» пользоваться так легко, что на тренировку это не очень-то и похоже. А на тренажере «Круговые движения (твистер)» поворачивать корпус лучше поаккуратнее — недолго и мышцы пресса потянуть.

Как тренируемся

Сам Александр разминается 5−10 минутами прыжков на скакалке. Если скакалки нет, можно пробежаться километр-полтора. После делаем легкие «школьные» упражнения на разминку — от шеи до стоп: крутим головой, делаем махи руками, наклоны корпуса и т.д.

Для тренировки Александр выбрал шесть тренажеров. Сначала работаем с мышцами пресса, потом спины. Выполняем упражнения для рук, заканчиваем тренировкой ног.

В конце тренировки — десять минут растяжки.

Читайте также
«Первые десять кило ушли быстро и легко». Как минчанин похудел на 35 кг за полгода
Медики рассказали, как максимально продлить молодость сердца и сосудов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Сергиенко, один из основателей молодежной федерации воркаута Беларуси, рассказал GO.TUT.BY о том, кому и как на них следует заниматься - и получится ли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские просторы | Максим Микешин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика