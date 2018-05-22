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Показываем тренировку на уличных тренажерах для новичков. Получится ли накачать "большую бицуху"?
Антивандальные тренажеры — «зожный» тренд в Беларуси: их устанавливают в парках и на набережных, во дворах школ и домов. Александр Сергиенко, один из основателей молодежной федерации воркаута Беларуси, рассказал GO.TUT.BY о том, кому и как на них следует заниматься — и получится ли накачать «большую бицуху».
Кому подойдут уличные тренажеры
Александр Сергиенко говорит, что ни он, ни его коллеги из федерации воркаута на таких тренажерах регулярно не занимаются: выбирают специализированные воркаут-площадки.
— Уличные тренажеры подойдут совсем новичкам. А еще они нравятся пожилым, и это очень важно. Душа радуется, когда видишь тренирующихся бабушек и дедушек, — улыбается Александр.
То есть накачать «большую бицуху» не получится — но для самого раннего этапа тренировок тренажеры пригодятся.
На что надо обращать внимание, прежде чем заниматься
— Многое зависит от того, насколько качественно изготовлен сам тренажер. Я не раз сталкивался с подобного плана тренажерами — и немногие из них были надлежащего качества. Когда приступаешь к выполнению упражнений, а тренажер начинает шататься и скрипеть, то желание продолжать тренировку пропадает, — предупреждает Александр.
Для тренировки мы выбираем площадку у 36-й гимназии. Тренажеров тут десять, закреплены они хорошо, да еще под навесом — но парочку Александр сразу исключает. Например,
Как тренируемся
Сам Александр разминается 5−10 минутами прыжков на скакалке. Если скакалки нет, можно пробежаться километр-полтора. После делаем легкие «школьные» упражнения на разминку — от шеи до стоп: крутим головой, делаем махи руками, наклоны корпуса и т.д.
Для тренировки Александр выбрал шесть тренажеров. Сначала работаем с мышцами пресса, потом спины. Выполняем упражнения для рук, заканчиваем тренировкой ног.
В конце тренировки — десять минут растяжки.
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Александр Сергиенко, один из основателей молодежной федерации воркаута Беларуси, рассказал GO.TUT.BY о том, кому и как на них следует заниматься - и получится ли...
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