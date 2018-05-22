Бесплатный концерт группы «Би-2» пройдёт на площади в Бобруйске

Пришло время летних фестивалей под открытым небом. Один из них пройдёт 6 июля в Бобруйске.



Главными гостями станет популярная группа из Беларуси «Би-2». Именно с этого города музыканты начали свой творческий путь. В большом музыкальном фестивале примут участие так же группы: «Cети», «Солнечная сторона», «Brainstorm», «Midnight Faces (USA)».

Open-air состоится 6 июля на площади перед «Бобруйск-Ареной». Начало в 18:00.