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Остановки Слуцка становятся павильонами

23.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Остановки Слуцка становятся павильонами

Два остановочных комплекса в Слуцке вскоре должны стать павильонами. Один из них строится на остановке «Молодёжный центр» в сторону площади, другой - на остановке «Школа №2» по улице Виленская. 

— Там, где это возможно сделать с соблюдением архитектурных и градостроительных норм, и позволяет размер участка, предприниматели или организации могут обратиться за заменой киоска на павильон с сохранением той площади под навесом, которая была, — рассказала заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома Елена Ярошевич.  К сожалению, не все участки позволяют установить павильон и сохранить навес для пассажиров. 

Известно, что остановка на Молодежном центре делается под объект торговли. Что конкретно там будет продаваться, зависит от владельца.

В прошлом году частники открыли два таких павильона: фирменный магазин «Коммунарка» на остановке «Аптека» и магазин канцтоваров «Карандаш» на остановке «Чехова».


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Два остановочных комплекса в Слуцке вскоре должны стать павильонами. Один из них строится на остановке «Молодёжный центр» в сторону площади.
 
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