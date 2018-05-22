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Остановки Слуцка становятся павильонами
23.05.2018 — Разное | Слуцк Город
Два остановочных комплекса в Слуцке вскоре должны стать павильонами. Один из них строится на остановке «Молодёжный центр» в сторону площади, другой - на остановке «Школа №2» по улице Виленская.
— Там, где это возможно сделать с соблюдением архитектурных и градостроительных норм, и позволяет размер участка, предприниматели или организации могут обратиться за заменой киоска на павильон с сохранением той площади под навесом, которая была, — рассказала заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома Елена Ярошевич. — К сожалению, не все участки позволяют установить павильон и сохранить навес для пассажиров.
Известно, что остановка на Молодежном центре делается под объект торговли. Что конкретно там будет продаваться, зависит от владельца.
В прошлом году частники открыли два таких павильона: фирменный магазин
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Два остановочных комплекса в Слуцке вскоре должны стать павильонами. Один из них строится на остановке «Молодёжный центр» в сторону площади.
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