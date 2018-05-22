Остановки Слуцка становятся павильонами





Два остановочных комплекса в Слуцке вскоре должны стать павильонами. Один из них строится на остановке «Молодёжный центр» в сторону площади, другой - на остановке «Школа №2» по улице Виленская.

— Там, где это возможно сделать с соблюдением архитектурных и градостроительных норм, и позволяет размер участка, предприниматели или организации могут обратиться за заменой киоска на павильон с сохранением той площади под навесом, которая была, — рассказала заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома Елена Ярошевич. — К сожалению, не все участки позволяют установить павильон и сохранить навес для пассажиров.

Известно, что остановка на Молодежном центре делается под объект торговли. Что конкретно там будет продаваться, зависит от владельца.

В прошлом году частники открыли два таких павильона: фирменный магазин «Коммунарка» на остановке «Аптека» и магазин канцтоваров «Карандаш» на остановке «Чехова».



Slutsk-Gorod.by