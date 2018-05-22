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​«Минский диалог»: как не допустить новых международных конфликтов и сообща противостоять вызовам и угрозам?

23.05.2018 21:12 — Разное | ОНТ  
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Сегодня Минск стал центром большой политики: в белорусской столице открылся масштабный и представительный форум. География – около 50 стран, проблематика и вовсе глобальна!

На повестке – важнейшие темы международной безопасности: как противостоять вызовам и угрозам современности? Как не обострять противоречия между отдельными государствами и объединениями? Возможно ли создание универсальной площадки для переговоров? Всё это – «Минский диалог».

Вопросы, актуальны как никогда. И каждое мнение здесь важно, именно для этого (слышать и слушать друг друга) и собрались эксперты, дипломаты и политики в Минске. Естественно, интересно слышать мнения и из первых уст. Именно поэтому по приглашению организаторов участником пленарной сессии конференции станет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Тем более что межгосударственные связи – это не только политика, но также экономика. Вниманием на форуме не обойдут развитие инициативы «Восточное партнёрство», проекта «Один пояс – один путь» и взаимоотношений по линии ЕврАзЭС и ЕС.

Час до открытия форума. Съезжаются участники, а с ними и журналисты. Интерес к событию огромный, ведь не часто соцветие международных экспертов, политиков и дипломатов удаётся собрать под одной крышей ещё и ради общей цели.

Экспертная инфраструктура на этой площадке создавалась годами. И сегодня здесь специалисты, способные анализировать проблемы и предлагать решения. Нынешний форум – это следующий шаг, прежде всего, из-за масштаба: полтысячи участников из 50 стран.

Расположение страны в самом центре Европы, безусловно, выгодно для страны с точки зрения логистики, но это делает её особенно чувствительной к любым региональным конфликтам. Угрозы безопасности автоматически осложняют экономическое развитие. Поэтому Минску так важно сохранить за собой статус регионального центра дипломатии, а для этого важен не только отлаженный механизм проведения международных переговоров любого уровня, но и содержательные инициативы. И «Минский диалог» здесь яркий пример.

Участники порой придерживаются полярных точек зрения, но могут высказаться по самым острым темам друг другу в лицо: конфликт на Донбассе, война в Сирии, ситуация в Приднестровье, противостояние Палестины и Израиля, России и Запада, – без запретов и цензуры.

Кристин Муттонен, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ: «Я думаю, что Минск подходящая площадка для этого форума. Мы успешно провели здесь летнюю сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, всё было блестяще организовано. К тому же сегодня за Минском закрепилась репутация площадки для мирных переговоров. И мы ждём важных решений».

Ещё в 2014 году в Минске впервые прошли международные переговоры по конфликту на востоке Украины. В тот момент от тяжёлой артиллерии там гибли тысячи людей, миллионы покидали свои дома. Чтобы остановить кровопролитие, президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины встретились в белорусской столице, а достигнутые здесь договорённости вошли в историю под названием «Минск-1». Столицу Беларуси мировая пресса прозвала «новой Женевой». Минск стал регулярной площадкой для переговоров трёхсторонней контактной группы по Украине и ещё больше укрепил миротворческие позиции в феврале 2015 года, когда лидеры «нормандской четвёрки» во Дворце Независимости разработали подробный план по выполнению минских соглашений. Украинский вопрос и сегодня один из самых обсуждаемых. И эксперты, которые спорят о причинах конфликта, едины в одном: без участия Минска эскалация могла бы продолжаться.

Свою роль в конфликте сыграло и географическое положение Беларуси, и близкие отношения с Россией и Украиной, но эти переговоры стали возможны, только благодаря политической воле белорусского лидера (т.е. готовности в сжатые сроки подготовить необходимую переговорную логистику). В дипломатии это называют «добрыми услугами», но, по сути, урегулирование конфликтов в регионе важно стране, прежде всего, с точки зрения её собственной безопасности. Сегодня на форуме речь не только об Украине, с которой когда-то начинался «Минский диалог». Недавний пример Армении наглядно показывает: конфликт при определённых условиях может разгореться практически везде.

Александр Искандарян, директор Института Кавказа (Армения): «В Армении есть традиция давления с улицы на политиков. В европейских терминах, если говорить, Армения – это Франция или Германия. То есть уличная политика: митинги, демонстрации и так далее – это составная часть той реальности, к которой привыкли люди. Об этом просто не так часто узнают за границей, потому что не происходит таких изменений, но то, что происходит сейчас, достаточно мирно и в рамках закона – это, несомненно, является результатом того, что обе стороны конфликта сознательны».

Речь в том числе о роли небольших государств в вопросе регионального спокойствия, и об экономическом взаимодействии в формате двух союзов (Евразийского и Европейского), и о реализации глобальных проектов, стирающих границы.

Ли Квинг Гонг, руководитель Евразийской ассоциации системных научных исследований (Китай): «Для нас важно, чтобы в регионе сохранялась стабильность, поэтому мы готовы приложить усилия для достижения общих целей. Даже инициатива Китая «Один пояс – один путь» будет невозможна, если, скажем, Восточную Европу станут разрывать противоречия».

Как не допустить новых международных конфликтов и сообща противостоять вызовам и угрозам? На этот вопрос участники форума намерены ответить вполне конкретно. Болевые точки известны, в дискуссиях может родиться та самая истина.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»: «И площадка «Минского диалога», в том числе, и, может быть даже в первую очередь нацелена на то, чтобы развивать эти предложения. И чтобы эти предложения были максимально практикоориентированные. Чтобы дипломаты без лишних отхождений и лишних иллюзий, доработок, могли взять эти предложения и уже политически прорабатывать и достигать каких-то конкретных договоренностей».

Прагматичное взаимодействие – вот к чему стоит стремиться, тогда конфликты будут одинаково невыгодны всем. Сотрудничество (будь то в проекте «Один пояс – один путь» или по линии «Восточного партнёрства») способно склеить геополитические разломы, но для этого как раз и нужен диалог.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Мы небольшое государство, и мы, как никто другой, находясь на линии разлома между евразийскими и европейскими интеграционными процессами, чувствуем ту конфронтацию, которая сегодня существует в нашем регионе. Поэтому здесь нет никакой выдумки, само существование наше в данной ситуации подталкивает нас к поискам каких-то путей решения».

Полная программа форума не уместилась в три дня, параллельно эксперты будут участвовать и в ночных сессиях. Формат не совсем стандартный: высказанные идеи обнародуют без авторства (для большей откровенности). И хоть форум сегодня только стартовал, эксперты уже прочат ему долгую жизнь. Идея в том, чтобы подобный открытый диалог стал ежегодной практикой. И Минск для этого открыт.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Минск стал центром большой политики: в белорусской столице открылся масштабный и представительный форум.
 
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