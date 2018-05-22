За «Минским диалогом» в Беларуси внимательно следят из столицы Евросоюза. Из Брюсселя – шеф нашего европейского бюро Руслан Поддубский.

– Скажите, какое внимание в Европе уделяют «Минскому диалогу»?

– Можно абсолютно точно сказать, что сегодня слово «Минск» и все его производные словосочетания имеют совершенно определённые значения – минские соглашения, минские договорённости, минский процесс, минская площадка – всё это синонимы мира, стабильности и возможности говорить и договариваться. Это в глобальном контексте. В двусторонних отношениях Беларуси и ЕС – это та основа, которая помогает сегодня Минску и Брюсселю по-новому смотреть в будущее.



Да, в политике ещё остаются барьеры, в Европейском Союзе политическая карта очень неоднородна: много течений, у каждого свой взгляд на вещи, но главное, что в целом это не мешает сегодня развивать экономику и так называемое проектное сотрудничество. За последние годы оно получило совершенно новый импульс.

Вот лишь несколько примеров: на ближайшие три года Европейский Союз готов выделить Беларуси около 130 миллионов евро в виде технических грантов, Минск получил доступ к фонду для реализации проектов трансграничного сотрудничества с Польшей, Украиной и странами Балтии (его размер – 283 миллиона евро). В минувшем году Беларусь присоединилась к восточноевропейскому партнёрству по вопросам энегроэффективности и экологии. Это ещё один целевой фонд, управляемый Европейским банком реконструкции и развития, который предоставляет выгодные кредиты на муниципальные проекты.

Европейский инвестиционный банк подключился к модернизации скоростной трассы из Минска к Литве. За три предыдущих года пакет европейской помощи по системе Европейского инструмента добрососедства составил почти 100 миллионов евро.

Ну, и, конечно, нельзя забывать, что Европейский Союз является после России вторым по значимости торговым партнёром Беларуси. Положительное сальдо: продаём больше, чем покупаем. Ну, а совсем недавно авторитетная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила позиции Беларуси в классификации страновых рисков, причём сделала это впервые за почти 10 лет. Это даёт возможность европейским партнёрам Беларуси иметь доступ к более дешёвым экспортным кредитам (а это прямой путь к активизации торговли и главное – инвестиций).

Координационный совет ЕС-Беларусь, образовательные проекты с возможностью учёбы и преподавания в европейских вузах, техническая помощь по вступлению Беларуси в ВТО, диалог по вопросам таможенного контроля, переговоры по соглашениям об упрощении визового режима – перечислять проекты можно очень долго, очевидно, что точек соприкосновения у Беларуси и ЕС гораздо больше, чем разногласий.

Что понимают европейские партнёры, так это то, что Минск – надёжный и предсказуемый партнёр, а это в современной политике одна из самых ценных характеристик.

И конечно за дискуссией, которая разворачивается сегодня в Минске здесь в Брюсселе будут наблюдать с интересом. И какое бы ни было содержание политических заявлений, экспертных мнений и дискуссий для всех очевидно, что как минимум в белорусско-европейской риторике практически полностью перестали существовать ультиматумы. Идёт диалог. И скорей всего сочетание «Минский диалог» отныне добавится и в словарь европейских политиков и пропишется в их календаре событий!