﻿ Виртуозный виолончелист из Беларуси Иван Каризна выступил на концерте классической музыки для дипломатов в Брюсселе. 21.by
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Виртуозный виолончелист из Беларуси Иван Каризна выступил на концерте классической музыки для дипломатов в Брюсселе

23.05.2018 21:38 — Разное | ОНТ  
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В Брюсселе при поддержке белорусского посольства прошёл первый в таком формате концерт классической музыки. В небольшом зале собрались представители дипкорпуса, бизнесмены и ценители высокого искусства. Звездой вечера стал виртуозный виолончелист из Беларуси Иван Каризна.

Ивана Каризну, внука автора белорусского гимна, лауреата престижных конкурсов в мире академической музыки имени Чайковского и королевы Елизаветы в Бельгии сегодня считают одним из самых перспективных молодых музыкантов Европы. Концертный график виолончелиста расписан на годы вперёд, тем не менее он не упускает возможности выступить для белорусской публики, даже если это происходит вдали от родины.

Белорусские дипломаты надеются, что первый концерт станет началом доброй традиции и вечера классической музыки будут регулярными. В посольстве подчеркивают, перефразируя известное выражение: «Когда говорят музы, пушки молчат».

Подробности – в видеоинформации

 
 
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В Брюсселе при поддержке белорусского посольства прошёл первый в таком формате концерт классической музыки.
 
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