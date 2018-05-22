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«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?
Новости Беларуси. В столице Беларуси 23 мая началось обсуждение проблем безопасности Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На форум «Минский диалог» прибыло почти полтысячи экспертов из полусотни государств. Тема актуальна для любого региона в мире. Система отношений между странами в последнее время испытывается на прочность из-за самых разных противоречий. И Минск, как переговорная площадка, в этом смысле идеальное место. Есть намерение заложить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая.
Миру – Минск. Популярный некогда в зарубежных таблоидах заголовок снова звучит в этих стенах. В белорусскую столицу вот-вот приедут люди, которые так или иначе влияют на геополитический расклад в мире. К примеру, генсек ОБСЕ – Томас Гремингер. Или представитель НАТО – Джеймс Аппатурай. В списке участников форума – полтысячи имён. И неслучайно их принимает Беларусь. Роль небольших стран в глобальном миропорядке – одна из центральных тем «Минского диалога».
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Конфликт на востоке Украины, кризис в отношениях России и Запада, арабо-израильские столкновения, Сирия. Цивилизация балансирует на грани не то что «холодной» – «ледяной» войны. А глобальная безопасность утратила механизмы сдержек и противовесов. Задача экспертов если не решить эти проблемы, то, как минимум, выработать инструменты, позволяющие минимизировать их последствия.
Майкл Эмерсон, научный сотрудник Центра исследований Европейской политики (CEPS) в Брюсселе:
Тем, которые будут рассмотрены на форуме, множество. Это и модернизация Европейской системы безопасности, и перспективы «Восточного партнерства» для Беларуси, и способы контроля за вооружениями. Всего порядка 20 вопросов. По приглашению организаторов на одной из пленарных сессий выступит и Президент Беларуси. Как отметил глава МИД, участники форума смогут из первых уст услышать подходы нашей страны к современной архитектуре безопасности.
Работать форум будет не только днём. Участников ждут и ночные сессии. Обсуждения там пройдут по правилам Catham House (это британский аналитический центр). То есть, когда авторство идеи можно не указывать. В таком случае решения могут быть смелее и экстраординарней.
Майра Мора, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря:
Дмитрий Боярович, СТВ:
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«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?
Новости Беларуси. В столице Беларуси 23 мая началось обсуждение проблем безопасности Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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