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«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

23.05.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В столице Беларуси 23 мая началось обсуждение проблем безопасности Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

На форум «Минский диалог» прибыло почти полтысячи экспертов из полусотни государств. Тема актуальна для любого региона в мире. Система отношений между странами в последнее время испытывается на прочность из-за самых разных противоречий. И Минск, как переговорная площадка, в этом смысле идеальное место. Есть намерение заложить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Миру – Минск. Популярный некогда в зарубежных таблоидах заголовок снова звучит в этих стенах. В белорусскую столицу вот-вот приедут люди, которые так или иначе влияют на геополитический расклад в мире. К примеру, генсек ОБСЕ – Томас Гремингер. Или представитель НАТО – Джеймс Аппатурай. В списке участников форума – полтысячи имён. И неслучайно их принимает Беларусь. Роль небольших стран в глобальном миропорядке – одна из центральных тем «Минского диалога».

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Обычно на площадках всем важно услышать, что думает США, Китай, Россия и Брюссель. А нам важно приучить и себя, и международное сообщество, что голос наш (и белорусский, и других восточно-европейских стран) важен по той простой причине, что он соответствует нашим национальным интересам.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Конфликт на востоке Украины, кризис в отношениях России и Запада, арабо-израильские столкновения, Сирия. Цивилизация балансирует на грани не то что «холодной» – «ледяной» войны. А глобальная безопасность утратила механизмы сдержек и противовесов. Задача экспертов если не решить эти проблемы, то, как минимум, выработать инструменты, позволяющие минимизировать их последствия.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Майкл Эмерсон, научный сотрудник Центра исследований Европейской политики (CEPS) в Брюсселе:
Ситуация между США и Северной Кореей, между Россией и Европейским союзом беспокоит меня как эксперта. Все мировое сообщество следит, что произойдет дальше. И здесь, в Минске, я, как и очень много людей, надеюсь услышать конкретные идеи для разрешения конфликтов.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Тем, которые будут рассмотрены на форуме, множество. Это и модернизация Европейской системы безопасности, и перспективы «Восточного партнерства» для Беларуси, и способы контроля за вооружениями. Всего порядка 20 вопросов. По приглашению организаторов на одной из пленарных сессий выступит и Президент Беларуси. Как отметил глава МИД, участники форума смогут из первых уст услышать подходы нашей страны к современной архитектуре безопасности.

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«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Работать форум будет не только днём. Участников ждут и ночные сессии. Обсуждения там пройдут по правилам Catham House (это британский аналитический центр). То есть, когда авторство идеи можно не указывать. В таком случае решения могут быть смелее и экстраординарней.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Майра Мора, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря:
Такие конференции могут влиять на проблемы, которые на них обсуждаются. Это не быстрый процесс. Но сами переговоры, «брэйншторм», глубокая проработка темы – всегда полезны. А уже дальше – дело за лидерами конкретных стран.

«Всё мировое сообщество следит, что произойдёт дальше». Какие темы обсудят на форуме «Минский диалог»?

Дмитрий Боярович, СТВ:
Последнему значимому соглашению о миропорядке в Европе – больше 40 лет. Поэтому региону необходим действующий маяк в бушующем море современности. И «Минский диалог» как раз, среди прочего, сможет приблизить белорусскую столицу к запуску нового Хельсинского процесса.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В столице Беларуси 23 мая началось обсуждение проблем безопасности Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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